



В Польше подтвердили передачу Украине МиГ-29, но "определенное количество"

Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот подтвердил, что заявление Анджея Дуды накануне означало готовность Варшавы предоставить Киеву определенное количество советских истребителей МиГ-29.



"Насколько я знаю, что касается передачи Польше самолетов (МиГ-29), то это не будет большое количество. Безусловно, это не будет количество, которое соответствует количеству (переданных) танков", - отметил глава канцелярии польского президента в эфире Radio Plus.



"Мы, безусловно, сделаем это в какой-то более широкой, международной коалиции, чтобы Украина могла почувствовать эту поддержку в реальном измерении", - добавил он.



По словам Шрота, когда речь идет о самолетах F-16, "здесь нет места для каких-либо случайных заявлений", и президент Польши сказал это "с полным убеждением, с полным знанием".



Напомним, польский президент Анджей Дуда в недавнем интервью CNN заявил, что Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции, и выразил убеждение, что в будущем Украина получит самолеты F-16.