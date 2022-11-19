



В Польше назвали условия вступления в войну с Россией

Существует только один способ втянуть Польшу в войну с Россией.

По данным Gazeta Оlsztynska, такое заявление сдалал глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

"Сегодня есть только один способ втянуть Польшу в войну повернуться спиной к Украине; если мы ее не поддержим, она попадет в огромную зависимость от России, и тогда война придет к нам сама собой", - сказал он.

По словам Моравецкого, президент РФ Владимир Путин не остановится, Кремль пойдет дальше, а пассивность будет для поляков самоубийством.

Он добавил, что трагедия в Пшеводове должна дать понять всем, у кого остались сомнения, что война в Украине вполне реальна и представляет угрозу и для соседнего государства.

"К сожалению, огонь войны впервые распространился и на нашу территорию… Но правда в том, что как прифронтовое государство НАТО мы должны быть готовы и мы готовы к таким событиям", - подчеркнул Моравецкий.