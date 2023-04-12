



В Польше могут создать центр обслуживания Abrams для всех стран Европы

Польша может стать центром обслуживания американских танков Abrams, которые принадлежат не только ей, но и другим странам Европы. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает PAP.



По словам министра, несколько недель назад Варшаву посетил заместитель председателя правления General Dynamics - компании, которая занимается производством Abrams.



"Мы говорили о создании в Польше сервисного центра для танков Abrams", - уточнил глава Минобороны.



Блащак рассказал, что речь идет преимущественно об обслуживании польских танков этого типа. Но потенциально там могут обслуживаться танки, принадлежащие другим европейским странам. При этом министр напомнил, что США одобрили передачу Abrams Украине.



"Польша становится естественным сервисным центром, а вероятно, в будущем также центром производства танков Abrams", - отметил он.



Напомним, ранее стало известно, что в Польше открыли центр для ремонта украинских танков Т-64. В будущем там могут обслуживать Leopard 2.