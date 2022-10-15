



В Польше голосуют за "аннексию" посольства РФ в Варшаве

В польской столице устроили акцию в виде "референдума" за "аннексию" здания российского посольства и его передачу в собственность польской столицы.



Сообщается, что за проведение демонстрации отвечают польские неправительственные организации.



Видеозапись с места событий опубликовала в Facebook известная украинская активистка Наталья Панченко.



"Это просто поражает, как много жителей Варшавы пришли, чтобы принять участие в этом "референдуме", - говорит украинская активистка.



