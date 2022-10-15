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В Польше голосуют за "аннексию" посольства РФ в Варшаве
15.10.2022 18:56 Александр Юзовский

В Польше голосуют за "аннексию" посольства РФ в Варшаве

В польской столице устроили акцию в виде "референдума" за "аннексию" здания российского посольства и его передачу в собственность польской столицы.

Сообщается, что за проведение демонстрации отвечают польские неправительственные организации.

Видеозапись с места событий опубликовала в Facebook известная украинская активистка Наталья Панченко.

"Это просто поражает, как много жителей Варшавы пришли, чтобы принять участие в этом "референдуме", - говорит украинская активистка.

 

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