



В полиции угрожают волной отставок из-за комиссии по расследованию Pegasus



Высокопоставленные полицейские чиновники предупредили премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что если сегодня на заседании кабинета министров будет утверждена следственная комиссия по расследованию использования шпионской программы Pegasus, это приведет к волне отставок в полиции.



Информация об этом была опубликована радио Решет Бет.



По данным полицейских источников, сотрудники подразделения SIGINT (кибернетической разведки), насчитывающего от 60 до 70 человек, уже выразили желание уйти в отставку, если комиссия, создания которой требует коалиция, будет действительно создана.