Новости » Политика
27.08.2023 10:25 Аркадий Бочаровский

В полиции угрожают волной отставок из-за комиссии по расследованию Pegasus


Высокопоставленные полицейские чиновники предупредили премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что если сегодня на заседании кабинета министров будет утверждена следственная комиссия по расследованию использования шпионской программы Pegasus, это приведет к волне отставок в полиции. 

Информация об этом была опубликована радио Решет Бет.

По данным полицейских источников, сотрудники подразделения SIGINT (кибернетической разведки), насчитывающего от 60 до 70 человек, уже выразили желание уйти в отставку, если комиссия, создания которой требует коалиция, будет действительно создана.

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