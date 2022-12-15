



В Подмосковье открывают бомбоубежища

В Подмосковье до 25 декабря оборудуют укрытия для населения, сообщил начальник областного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин, которого цитирует ТАСС.



Он напомнил, что в многоквартирных домах и торговых центрах региона есть простейшие укрытия, который в целом вместят до 15 миллионов человек. Их оборудуют местами для сидения, розетками для зарядки гаджетов, в них проведут электричество. Также там будет питьевая вода. Находиться внутри можно будет максимум час.



По словам Полетыкина, такая работа проводится во всех многоквартирных домах по решению Оперативного штаба.

"Вешать указатели на укрытие с учетом опыта приграничных субъектов мы не хотим и пока не будем, чтобы не возбуждать наше население", – заключил руководитель главка МЧС.

