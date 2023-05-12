



В Петербурге создано подразделение полиции по борьбе с дронами

12 мая полиция Санкт-Петербурга сообщила о создании специального подразделения, которое будет защищать город от атак дронов неизвестного происхождения. Об этом пишет Nexta, ссылаясь на росСМИ.



В сообщении пресс-службы ГУ МВД России в Санкт-Петербурге говорится о спецподразделении, созданном накануне парада на 9 мая. Оно провел первое антидроновое патрулирование в день Победы.



В состав спецподразделения вошли опытные воины, как вернулись из "командировок в новые субъекты", как в России называют оккупированные части Украины. У каждого патруля есть средства для борьбы с дронами и стрелковое оружие – снайперские винтовки и карабины.



Праздничный парад защищали 5 снайперских пар и 2 группы с антидроновыми ружьями, расположенных на крышах домов и в катерах посреди Невы.

Полицейские РФ на видео, опубликованном на канале, держат в руках антидроновое устройство, похожее на ружье "Гарпия-128". Стоимость ружья – 4,8 тысячи долларов, а радиус действия – до 2 тысяч метров.



Эффективность спецподразделения по борьбе с дронами и расходы на него, можно оценить, сравнив площадь Санкт-Петербурга и площадь, которую может защитить "Гарпия". Площадь Санкт-Петербурга – 1439 кв. км. Площадь центральной части, за которую больше всего беспокоятся власти города – около 127 кв. км. То есть чтобы защитить весь Санкт-Петербург понадобится 120 антидроновых ружей "Гарпия-128" суммарной стоимостью 576 тысяч долларов. Эконом-вариант защиты центра с 10 антидроновыми ружьями обойдется в 48 тысяч долларов.