



В Пентагоне заявили, что ВСУ совершили чудо при очень сложных условиях на фронте

В Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но украинские войска совершили чудо, оттеснив россиян на оборонительные позиции. Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер на брифинге.



"Они в жесткой борьбе. Мы знали, они знали с самого начала, что, независимо от того, когда начнется любое контрнаступление, это будет тяжелый бой", - сказал Райдер.



Он подчеркнул, что США намерены продолжать работать с украинскими войсками, чтобы предоставить им необходимые возможности, включая обучение.



"Давайте сделаем шаг назад и признаем, что это далеко не идеальная ситуация. Никто в здравом уме никогда не пожелал, чтобы россия вторглась в Украину, но они это сделали. И украинцы, несмотря ни на что, смогли оттеснить россиян на оборонительную позицию, что само по себе является чудом, учитывая состояние украинской армии во время вторжения России», - пояснил представитель Министерства обороны США.



Он отметил, что украинские войска за очень короткий промежуток времени смогли разработать и реализовать выдающиеся возможности и достичь блестящих результатов.



«В будущем мы продолжим консультироваться с ними, продолжим обучать их, чтобы они могли вернуть себе суверенную территорию и в конце концов выиграть эту битву», - заявил Райдер.



Ранее Министерство обороны Украины передало в Вашингтон отчет об эффективном использовании кассетных боеприпасов, поставленных США.



Отметим, кассетные боеприпасы американского производства, которые получила Украина, дали контрнаступлению наших Вооруженных сил новый импульс для возвращения оккупированных территорий.