



В ПАСЕ тренировали устойчивость к российским фейкам

Пропаганда не должна нас разъединять: в ПАСЕ обсудили российскую дезинформацию в Литве, Польше и Украине, сообщила первый заместитель Председателя Комитета по гуманитарной и информационной политике Ирина Констанкевич



25 января делегации Люблинского треугольника организовали мероприятие под названием "Устойчивость к дезинформации".



"Русская пропаганда и дезинформация не что-то новое и не ограничивается нашими странами. Важно, чтобы эксперты разработали пути идентификации и борьбы с дезинформацией и российской манипуляцией. Инициатива люблинского треугольника развивается и открывает новые пути сотрудничества. Наша цель – распространить наши анализы, экспертизы и принять во внимание наше понимание того, как солидарность и единство важны для борьбы с пропагандой" – члены делегации из Польши.