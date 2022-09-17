



В партии Лапида отрицают причастность к распаду Объединенного Списка

Партия премьер-министра Израиля Яира Лапида "Еш Атид" отрицает свою причастность к распаду Объединенного Списка после того, как один из ее бывших лидеров обвинил премьер-министра в роспуске арабского альянса.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Еш Атид" и премьер-министр Яир Лапид не были причастны к расколу Объединенного Списка, и мы понятия не имеем, кто распространял эту чушь и почему", - говорится в заявлении партии.



Разделение Объединенного Списка произошло незадолго до того, как партии должны были зарегистрировать свои списки на выборах.



"Хадаш", "Таал" и "Балад", входившие в Объединенный Список, ранее договорились идти единым списком. Однако "Балад" отменил свое решение о присоединении к альянсу.



В интервью в пятницу председатель "Балад" Сами Абу Шхаде заявил, что главы "Хадаш" и "Таал" нарушили свое соглашение в последнюю минуту, вынудив его партию баллотироваться в одиночку, и обвинил Лапида в организации этого шага.



"У меня нет другого объяснения. Было решение, видимо, в том числе и Лапида, уничтожить "Балад", - заявил он.



Раскол Объединенного Списка застал политический мир Израиля врасплох, и аналитики отмечают, что этот шаг, вероятно, укрепит блок лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, если "Хадаш-Таал" или "Балад" не преодолеют избирательный барьер.



В то же время, некоторые наблюдатели утверждали, что это может пойти на пользу Лапиду, поскольку "Хадаш-Таал" может порекомендовать ему сформировать правительство после голосования 1 ноября.