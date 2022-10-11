



В парламент Эстонии внесен проект о признании РФ страной-спонсором терроризма

В парламент Эстонии во внесли проект резолюции, который признает Россию страной-спонсором терроризма.



Кроме того, в тексте проекта содержится призыв к созданию специального международного трибунала и к лишению России статуса постоянного члена Совбеза ООН.



Проект резолюции представили 85 депутатов.



"Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу [высший представительный и законодательный орган власти Эстонии] объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию - государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать общий отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", - отмечается в проекте документа.