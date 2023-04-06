



В Париже возобновились протесты: в сторону мэрии “летели” трупы крыс

Протесты во Франции после непродолжительного периода затишья разгорелись с новой силой. Несогласные с пенсионной реформой французского президента Эммануэля Макрона снова вышли на улицы Парижа и других городов в четверг, 6 апреля.



Согласно сообщению AP, особый тон сегодняшним акциям в Париже задали местные крысоловы. Работники в белых защитных костюмах начали швырять трупы крыс в сторону мэрии.



Одна из лидеров профсоюза CGT Наташа Поммет прокомментировала, что таким образом протестующие хотели продемонстрировать "строгую реальность своей миссии", а также донести до власти, что ярость людей только увеличивается.



Протесты сегодня проходили и в парижском аэропорту имени Шарля де Голля. Отменять рейсы не пришлось, однако пассажирам приходилось проталкиваться через толпу, чтобы получить свой багаж.



Представитель CGT Лорис Форман отметил, что демонстранты хотели "показать миру и Европе, что мы не хотим работать до 64 лет".