



В Париже начались беспорядки после утверждения пенсионной реформы

В столице Франции задержали более сотни человек в результате беспорядков, начавшихся после одобрительного решения Конституционного совета по пенсионной реформе.



Об этом сообщает BFMTV.



Вечером 14 апреля на улицы Парижа вышли тысячи противников реформы, ожидая решения Конституционного совета о соответствии реформы основному закону.



Около 19 часов несколько сотен протестующих попытались двинуться шествием через улицу Риволи, но правоохранители не пропустили их и префект Парижа распорядился разгонять акцию.



Тогда произошли первые столкновения, отдельные демонстранты начали бить витрины и подожгли с десяток прокатных велосипедов. Группа двинулась в направлении площади Бастилии, поджигая на своем пути мусорные баки. Полиция сообщает о 30 таких случаях.



На место прибыли пожарные, а правоохранители ориентировочно через 20 минут после начала беспорядков применили слезоточивый газ.



Сначала в полиции заявили о нескольких десятках задержанных, на утро субботы уточнили, что это всего 138 человек. Le Parisien сообщает об уже 150 задержаниях. О пострадавших не сообщается.



Тем временем в профсоюзах заявили, что не видят смысла идти на разговор с президентом Эммануэлем Макроном после того, как он подписал закон.

Сириль Шабанье, руководитель профсоюза CFTC, отметил, что профсоюзы в пятницу просили Макрона не подписывать закон, а то, что он это сделал и сделал фактически ночью, выглядит как провокация.



От профсоюзов и оппозиции звучат призывы к новому большому протесту по всей стране на 1 мая.

