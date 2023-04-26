



В Палату представителей США внесли резолюцию с условиями победы Украины в войне

Члены Палаты представителей США представили двухпартийный проект резолюции с позицией по условиям победы Украины в условиях полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщил конгрессмен от штата Южная Каролина и председатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон.



Как сообщает Yahoo News, резолюция “подтверждает, что политика США направлена на то, чтобы Украина одержала победу над вторжением и была восстановлена в своих международно признанных границах 1991 года”. Также она предполагает вступление Украины в НАТО, выплату Россией репараций и суд над представителями Кремля за военные преступления.



Проект требует рассмотрения в Комитете по иностранным делам Палаты представителей до голосования в полном составе.



Старший советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в комментарии Yahoo News назвал резолюцию “блестящей”.

“Возможно, самой важной чертой западной цивилизационной культуры является способность анализировать прошлый опыт и признавать ошибки”, – сказал он. https://news.yahoo.com/exclusive-house-lawmakers-to-introduce-resolution-for-bold-ukraine-victory-terms-160006684.html?fr=sycsrp_catchall&guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cua29tbWVyc2FudC5ydS8&guce_referrer_sig=AQAAABi5nISG-AKdZkL87E6lRl720FhbLReTFTqnZgBHq-8MJoAV6V9FPOGqvg5q_UwGU_KdticjDsyoUj-SxzSP90mMlvRmJ6unMk3DNVXuWTI8htITHWHBlQwPV3qC6bH8bxeh_mPoGTP0NpoKpn-iYEMwvkR2AplKllb0mFLCr5wQ