



В ПА заявили о "кампании подстрекательства" против Аббаса

Палестинские официальные лица продолжают защищать Махмуда Аббаса после его скандальных заявлений о том, что Израиль совершил "50 Холокостов" против палестинцев. Представители ПА заявляют, что против Аббаса была начата "кампания подстрекательства", сообщает WAFA.



Махмуд аль-Алуль, заместитель главы движения ФАТХ, сказал: "Кампания подстрекательства против Махмуда Аббаса связана с его твердой приверженностью проблемам и константам нашего народа, несмотря на оказываемое на него давление, особенно по вопросу о пособиях семьям мучеников и узников".



Официальный представитель "Организации освобождения Палестины" (ООП) Васель Абу Юсеф также заявил, что кампания против Аббаса "направлена ​​на то, чтобы удовлетворить Израиль и скрыть преступления израильской оккупации против палестинского народа".



Другой представитель ООП, Салех Рафат, подчеркнул, что развернутая кампания только "укрепила решимость палестинцев противостоять оккупации на всех уровнях".