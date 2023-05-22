



В ПА прокомментировали убийство трех палестинцев

Набиль Абу Рудейне, пресс-секретарь председателя ПА Махмуда Аббаса, заявил, что убийство трех палестинцев и ранение других в лагере беженцев Балата является настоящей бойней и продолжением тотальной войны против палестинского народа.



Абу Рудейне сказал, что правительство Израиля несет ответственность за опасную эскалацию.



Он также отметил, что молчание Соединенных Штатов перед лицом преступлений Израиля поощряет его продолжать агрессию.



Рудейне потребовал, чтобы администрация США срочно вмешалась, чтобы остановить то, что он назвал израильским безумием, которое приведет регион к взрыву.