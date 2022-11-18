



В ПА объявлен траур



Председатель Палестинской автономии Абу Мазен объявил национальный день траура на территориях ПА и в Газе, а флаги были приспущены на один день в связи с пожаром в Газе, в результате которого погиб 21 человек.



Пресс-секретарь палестинского правительства Ибрагим Мельхем сообщил, что премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе распорядился оказать срочную помощь и выразил скорбь по поводу трагедии, приведшей к гибели более чем 20 членов семьи Абу-Рия.



"Он приказал министерству здравоохранения обеспечить быстрое лечение пострадавших и поручил всем министерствам сделать все возможное для оказания помощи в ликвидации тяжелых последствий", - сказал пресс-секретарь.



Секретарь исполнительного комитета ООП Хусейн аль-Шейх заявил, что призвал израильскую сторону открыть КПП "Эрез" для переправки раненых для лечения за пределы сектора Газа, если это необходимо. Координатор правительственных операций на территориях предложил принять раненых на израильскую территорию, но на данном этапе раненых нет, а все жертвы пожара погибли.

