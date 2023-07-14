



В ПА арестован журналист: критиковал силы безопасности в социальных сетях

Силы безопасности Палестинской автономии (ПА) задержали палестинского арабского журналиста после того, как он написал критические посты в социальных сетях, сообщила в четверг группа активистов, пишет Associated Press .



Комитет семей политических заключенных заявил, что журналист Акил Авадех был арестован после того, как он пренебрежительно отозвался о заявлениях представителя службы безопасности о том, что в контролируемых ПА районах Иудеи и Самарии нет политических арестов.



“Ради Бога, — написал он в Facebook. - Вы должны уважать наш разум больше, чем это”.



Авадех, репортер местной радиостанции, является откровенным критиком Палестинской администрации и ранее имел проблемы с силами безопасности, по данным AP . Два года назад его жестоко избили в полицейском участке после того, как он освещал акцию протеста против Палестинской автономии.



Официальные представители ПА никак не прокомментировали арест журналиста.



В прошлом ПА расправлялась с людьми, социальными сетями и новостными сайтами, критикующими ее председателя Махмуда Аббаса.



