



В ожидании нового хаоса: церкви, в которые ходят эритрейцы, будут закрыты

Полиция распорядилась временно закрыть четыре церкви в Тель-Авиве, которые посещают эритрейцы.



Соответствующие меры приняты в ожидании новых беспорядков, которые могут вспыхнуть 9 сентября.



По данным "Гаарец", в четверг, 7 сентября, представители полиции встретились с лидерами церквей, чтобы обсудить этот вопрос. Предполагается, что закрытие уменьшит вероятность дальнейшего насилия. Согласно распоряжению, в церквях на юге Тель-Авива не будет разрешено проводить молитвы.



"Мы поддерживаем верховенство закона, но закрытие церквей — это, прежде всего, нарушение нашей свободы вероисповедания", — прокомментировал один из членов эритрейской общины.



Полиция получила информацию о том, то эритрейцы намерены возобновить протесты в эти выходные. На прошлой неделе минимум 170 человек были ранены, в том числе полицейские, в результате столкновений. Были задержаны 53 человека.



В связи с этим рассматривается вопрос о массовой депортации эритрейских нелегалов, против которой уже выступили в ООН и в ряде стран.