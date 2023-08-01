



В ответ на бойкот 14-го канала - массовый отказ от устройств Tami 4

Портал 0404 сообщает о том, что в компанию Strauss, бойкотирующую 14-й канал и его зрителей, стали поступать запросы от клиентов, расторгающих контракт с компанией и просящих вернуть устройства очищенной воды Tami 4 в Strauss.



В Tami 4 и Strauss на работников оказывали давление и инструктировали их, как отвечать клиентам, и объяснять, что решение о бойкоте “не было политическим”.



Сотрудникам компании было разослано сообщение, разъясняющее работникам колл-центра, как отвечать клиентам, поднимающим вопрос о замораживании рекламы.



Под заголовком "Замораживание рекламы на 14-м канале" написано следующее: "Если клиент поднимает вопрос о замораживании рекламы на 14-м канале, ему необходимо отвечать следующим образом: Решение компании Strauss заморозить рекламу на 14-м канале не связано с политическими мотивами, а связано с единством и уважительным обсуждением, которое важно в такие дни, мы будем рады размещать рекламу на любом канале, главное, чтобы сообщения в ней соответствовали ценностям".