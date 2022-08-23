



В открытом гробу. Взрыв спекуляций из-за кадров с похорон Дарьи Дугиной

В московском телецентре «Останкино» состоялась церемония прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной сообщают СМИ РФ.



Проститься с Дугиной пришли глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Государственной думы Сергей Неверов, писатель Захар Прилепин, журналист и телеведущий Дмитрий Киселев и многие другие. Присутствующий на похоронах лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил назвать улицу или площадь в Киеве именем погибшей девушки, передает «Ридус».



Отец журналистки философ Александр Дугин заявил, что гибель его дочери сможет оправдать только победа российской армии в спецоперации на Украине.



Дугину хоронят в открытом гробу. Это породило взрыв спекуляций в сетях, поскольку российские СМИ первоначально сообщали, что труп обгорел и его невозможно опознать. Многие пользователи указывают на то, что Дугина выглядит “слишком хорошо” для жертвы взрыва автомобиля от которого ничего не осталось.



Дочка Дугина подозрительно хорошо выглядит как для человека, взорванного и сгоревшего в машине. А ее отец замечен улыбающимся на похоронах. pic.twitter.com/124wUw1vvF — UKRAINE 🇺🇦 (@ukr_insider) August 23, 2022