В открытом гробу. Взрыв спекуляций из-за кадров с похорон Дарьи Дугиной
В московском телецентре «Останкино» состоялась церемония прощания с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной сообщают СМИ РФ.
Проститься с Дугиной пришли глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Государственной думы Сергей Неверов, писатель Захар Прилепин, журналист и телеведущий Дмитрий Киселев и многие другие. Присутствующий на похоронах лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил назвать улицу или площадь в Киеве именем погибшей девушки, передает «Ридус».
Отец журналистки философ Александр Дугин заявил, что гибель его дочери сможет оправдать только победа российской армии в спецоперации на Украине.
Дугину хоронят в открытом гробу. Это породило взрыв спекуляций в сетях, поскольку российские СМИ первоначально сообщали, что труп обгорел и его невозможно опознать. Многие пользователи указывают на то, что Дугина выглядит “слишком хорошо” для жертвы взрыва автомобиля от которого ничего не осталось.