



В оппозиции раскритиковали бойкот Лапидом церемонии зажжения факелов

Депутат Кнессета от "А-Махане а-Мамлахти" Алон Шустер раскритиковал решение лидера оппозиции Яира Лапида бойкотировать церемонию зажжения факелов в День памяти павших в войнах Израиля.



Соответствующее заявление он сделал в комментарии радиостанции "Галей ЦАХАЛ".



"Лапид - не мой лидер, он - глава оппозиции, а оппозиция является разнообразной. Я очень хочу уважать национальные события, даже когда есть серьезные разногласия", - сказал он.



Шустер считает уместным, если бы лидеры оппозиции и другие представители руководства страны появились на мероприятиях, которые носят общенациональный характер.



"В то же время я надеюсь, что правительство не использует эти мероприятия в политических целях", - добавил он.

