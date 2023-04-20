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В оппозиции раскритиковали бойкот Лапидом церемонии зажжения факелов
20.04.2023 13:57 Алина Груднева

В оппозиции раскритиковали бойкот Лапидом церемонии зажжения факелов

Депутат Кнессета от "А-Махане а-Мамлахти" Алон Шустер раскритиковал решение лидера оппозиции Яира Лапида бойкотировать церемонию зажжения факелов в День памяти павших в войнах Израиля.

Соответствующее заявление он сделал в комментарии радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

"Лапид - не мой лидер, он - глава оппозиции, а оппозиция является разнообразной. Я очень хочу уважать национальные события, даже когда есть серьезные разногласия", - сказал он.

Шустер считает уместным, если бы лидеры оппозиции и другие представители руководства страны появились на мероприятиях, которые носят общенациональный характер.

"В то же время я надеюсь, что правительство не использует эти мероприятия в политических целях", - добавил он.
 

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