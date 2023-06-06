



В ООН заявляют о критическом загрязнении пластиком окружающей среды

Каждый день в океаны, реки и озера планеты попадает пластик объемом в 2000 мусоровозов, что является критической массой. Об этом в воскресенье, 4 июня, заявили в ООН.



В организации отметили, что такой объем опасного мусора будет иметь печальные последствия.



"Микрочастицы пластика попадают в пищу, которую мы едим, воду, которую мы пьем, и воздух, которым мы дышим", - заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.



Он подчеркнул, что человечество в ближайшее время должно положить конец загрязнению пластиком, если не стремится сделать жизнь на планете более тяжелой.



"Нам нужно добиться участия всех и каждого", - подчеркнул генсек ООН.



Он добавил, что загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году, "если сегодня обеспечить повторное использование, переработку, переориентацию и диверсификацию в рамках отхода от использования пластика".