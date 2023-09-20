



В ООН задержали посла Израиля после протеста против выступления президента Ирана

Сотрудники службы безопасности ООН во вторник, 19 сентября, задержали посла Израиля в ООН вскоре после того, как он покинул зал Генеральной Ассамблеи в знак протеста против выступления президента Ирана Ибрагима Раиси. Причины, почему его задержали, а потом отпустили озвучены не были.



Прежде чем покинуть зал Генеральной Ассамблеи, Гилад Эрдан поднял фотографию Махсы Амини, иранской женщины, жестоко убитой в прошлом году полицией нравов страны за то, что она неправильно носила хиджаб. Убийство Амини вызвало волну протестов по всей Исламской Республике, которая была встречена жестокими репрессиями. Подпись к фотографии Амини, показанной Эрданом, гласила: “Иранские женщины заслуживают свободы сейчас!”



Присутствие Раиси на Генеральной Ассамблее ООН заставило протестующих выйти из зала. Эрдан, покинувший зал Генеральной Ассамблеи вместе с израильской делегацией, заявил, что ООН достигла “нового морального минимума”, предоставив платформу “подлому убийце”.



“В то время как тегеранский мясник выступает в ООН и пользуется уважением международного сообщества, сотни иранцев протестуют снаружи, кричат ​​и призывают международное сообщество проснуться и помочь им”, – говорится в заявлении Эрдана. “Убийца с кровью на руках не должно иметь возможности получить трибуну здесь, в ООН. Я оставил зал, чтобы дать понять, что Государство Израиль поддерживает иранский народ. Я призываю международное сообщество остановить безумие и не допустить, чтобы убийцы и антисемиты приходили и выступали здесь, в ООН”.