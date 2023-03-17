



В ООН продолжат сотрудничать с Путиным, несмотря на решение МУС

Председатель Генассамблеи ООН Чаба Кереши намерен продолжить личные встречи с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на решение Международного уголовного суда в Гааге выписать ордер на арест российского лидера.



Такое заявление сделала его представитель Полина Кубиак.



"Россия – член ГА ООН – это не изменилось и не изменится, если только Совбез и Генассамблея не примут иные формы", — отметила она.



По словам Кубиак, Кереши представляет в ООН все страны-члены Генассамблеи, потому России никто исключения делать не будет.

