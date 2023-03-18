



В ООН подтвердили продление черноморской зерновой инициативы

В ООН подтвердили сообщения о том, что продление черноморской зерновой инициативы является действительным.



Об этом говорится в официальном заявлении организации.



"Черноморская зерновая инициатива, подписание которой состоялось в Стамбуле 22 июля 2022 года, продлена. Мы выражаем благодарность правительству Турции за их дипломатическую и оперативную поддержку", - сказано в заявлении.



Уточняется, что ООН продолжает оставаться приверженными соглашениям и призывает обе стороны удвоить их усилия для его всеобъемлющего исполнения.



"Черноморская зерновая инициатива, а также меморандум о взаимопонимании о продвижении российского продовольствия и удобрений на мировых рынках, являются критически важными для мировой продовольственной безопасности, особенно для развивающихся стран", - добавили в ООН.



