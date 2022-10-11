



В ООН осудили зверства России в Украине

На заседании ООН ряд стран осудили российскую агрессию.

Сингапур: для маленьких стран устав ООН и принцип территориальной целостности это вопрос жизни и смерти. Поэтому мы поддержим резолюции.

Коста-Рика: так назывемые референдумы не изменяют статуса украинских территорий. Аннексия украинских территорий - международные преступления.

Международное сообщество больше всего должно бояться безнаказанности агрессора.

Польша: назвала удары по Украине террористическими актами. Мы осуждаем базовые позиции международного права. Псевдореерендумы - нелегальные.

Индонезия: война должна быть остановлена. Референдумы - это нарушение международного права и устава ООН.

Мальта: атака на мирные города - это военные преступления. Мальта осуждает попытки России аннексировать украинские территории.

Нидерланды: королевство никогда не признает "референдумы" и попытки аннексии украинских территорий. Гаага чувствует ответственность за привлечение к ответственности агрессора.

Люксембург полностью солидарен с Украиной и осуждает российскую агрессию. Аннексия не имеет юридической силы.

Доминиканская республика: вторжение грозит всему миру голодом.

Албания: псевдореферендумы организованы под дулом оружия и демонстрируют, что для России нет международного права и конституции. Страна поддерживает Украину в международно признанных границах. Россия - агрессор, который нерпавомерно использует право вето, но у нее нет этого права на ГА ООН. Страна должна сказать нет такому поведению.

Австрия: это не только нападение на Украину, это нападение на ООН и весь мир, аннексия не может быть принята, она нарушает устав ООН и суверенитет Украины

референдумы ничтожны.

Лихтенштейн: РФ нарушает фундаментальные принципы международного права с 2014 года в отношении Украины.

Мы должны обеспеить криминальную ответственность, мы выступаем за трибунал над РФ, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем.

Референдумы - это насмешка над принципом самоопределения народов.

Швейцария: вторжение - это нарушение международного права, аннексия является незаконной, Россия должна вывести свои войска.

Миру нужно единство, чтобы преодолеть такие вызовы.

Виновные должны быть привлеены к ответственности.

Великобритания: это самая большая попытка аннексии со времен Второй мировой.

Границы не могут изменяться силой. Цена агрессии измеряется в количестве тел в братских могилах, в украденном будущем украинских детей.

Мексика: наша позиция неизменна - поддержка территориальной целостности Украины. Международное сообщество принуждают выбрать приоритет между самоопределением и целостностью государства - это искусственная дихотомия. Нужно ограничить право вето в определенных условиях, в случаях зверств

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