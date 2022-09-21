



В Офисе президента Зеленского отреагировали на мобилизацию в России

Оглашение частичной мобилизации в РФ на ее 210-й день войны против Украины показывает, как у Москвы "все идет по плану". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



"Шел 210-й день "трехдневной войны". Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец получили: 1. Мобилизацию. 2. Закрытые границы, блокирование банковских счетов. 3. Тюрьму за дезертирство. 4. Спецотряды для "опущенных" в ПИК. Все еще идет по плану, не правда ли? У жизни прекрасное чувство юмора", - заявил Подоляк.



Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин объявил в своей стране частичную мобилизацию. Указ уже подписан, и мобилизация начинается уже с 21 сентября. Диктатор планирует бросить на войну в Украине 300 тысяч резервистов.