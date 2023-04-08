



В Офисе Президента определили зачем слили "секретные данные" по Украине

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter прокомментировал "секретные военные данные США и НАТО”, частично по Украине, которые распространили по сети. Он считает, этот слив должен "отвлечь внимание" и "внести расколы".



"Цель "сливов" секретных данных очевидна: 1. отвлечь внимание. 2. Посеять сомнения и взаимные подозрения. 3. Внести расколы… Это стандартная игра российских спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соц/сетях, легализуя "слив", – написал Подоляк.



В социальных сетях обнаружили новую партию секретных документов, которые описывают принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине. Также в них говорится о Китае и Ближнем Востоке.