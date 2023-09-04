



В одну и в другую сторону: Китайско-российский “безвиз” так и не заработал

Месяц назад РФ и Китай договорились о “безвизе” для туристов, однако на сегодня Пекин неактивно пропускает на свою территорию граждан России. Об этом сообщает ассоциация туроператоров России.



В организации отмечают, что по состоянию на 31 августа въезд китайских групп в Россию по этой схеме так и не начался, а безвиз на выезд работает только на Дальнем Востоке.



В ассоциации напомнили, что в пандемию Covid-19 именно китайские безвизовые группы составляли значительную часть турпотока из этой страны и занимали большую часть во всем въездном туризме в России.



“У турбизнеса в августе были надежды, что процесс, который хоть и с трудом начался, будет развиваться по восходящей. Туроператоры по выездному туризму также рассчитывали на рост организованного турпотока в Китай из России с безвизовыми группами”, – говорится в заявлении.



По свежим данным Ассоциации "Мир без границ" на 31 августа, основанным на опросе туристических администраций, в большинстве регионов система безвизового обмена группами с Китаем не заработала – причем как в одну, так и в другую сторону.



Единственное исключение – дальневосточные регионы России, граждане которых уже выезжают в Китай по безвизовым групповым спискам. Однако массового китайского группового турпотока по "безвизу" нет до сих пор и там, не говоря уже о Центральной России.



Председатель совета ассоциации Александр Львов сказал, что со стороны Китая процессы согласования отправки безвизовых групп в Россию прекращены.



"Почему – не знаем", – добавил Львов.