



В Одессу из Израиля доставили питьевую воду

Израиль поставил в Одессу 100 тысяч шестилитровых бутылей с питьевой водой.

Об этом сообщил посол Михаил Бродский.

По его словам, воду доставили при поддержке посольства Израиля в Украине и МАШАВ - агентства гуманитарной помощи.

"Израиль все шесть месяцев полномасштабного вторжения России помогает Украине и особенно Одессе. Вместе с предпринимателями мы закупили и отправили этот гуманитарный груз", - сообщил Бродский.

По его словам, 17 грузовиков с водой были разбиты на партии. Первые из них уже находятся в гуманитарных штабах Одессы.

"Я благодарю наших израильских друзей за помощь. Это страна, которая не понаслышке знает, что значит жить в войне. С такой огромной и мощной помощью от всех наших международных друзей мы обязательно победим", - прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов.