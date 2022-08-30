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В Одессу из Израиля доставили питьевую воду
30.08.2022 16:12 Алина Груднева

В Одессу из Израиля доставили питьевую воду

Израиль поставил в Одессу 100 тысяч шестилитровых бутылей с питьевой водой.

 
Об этом сообщил посол Михаил Бродский.
 
По его словам, воду доставили при поддержке посольства Израиля в Украине и МАШАВ - агентства гуманитарной помощи.
 
"Израиль все шесть месяцев полномасштабного вторжения России помогает Украине и особенно Одессе. Вместе с предпринимателями мы закупили и отправили этот гуманитарный груз", - сообщил Бродский.
 
По его словам, 17 грузовиков с водой были разбиты на партии. Первые из них уже находятся в гуманитарных штабах Одессы.
 
"Я благодарю наших израильских друзей за помощь. Это страна, которая не понаслышке знает, что значит жить в войне. С такой огромной и мощной помощью от всех наших международных друзей мы обязательно победим", - прокомментировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

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