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В "Оцма Йехудит" призвали "не соглашаться" с решением БАГАЦа
18.01.2023 17:31 Ольга Белозерова

В "Оцма Йехудит" призвали "не соглашаться" с решением БАГАЦа

Министр наследия Амихай Элиягу из партии "Оцма Йехудит" призывает правительство "не соглашаться с решением БАГАЦа" о том, что Арье Дери не может занимать пост министр.

Элиягу назвал это решение "незаконным", сообщает Times of Israel.

По его словам, решение БАГАЦа "безответственно и зависит от узких политических интересов".

"Судьи не имеют права игнорировать Основные законы, а также попирать это правое правительство и его решения", - заявил Элиягу.

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