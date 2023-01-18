



В "Оцма Йехудит" призвали "не соглашаться" с решением БАГАЦа

Министр наследия Амихай Элиягу из партии "Оцма Йехудит" призывает правительство "не соглашаться с решением БАГАЦа" о том, что Арье Дери не может занимать пост министр.



Элиягу назвал это решение "незаконным", сообщает Times of Israel.



По его словам, решение БАГАЦа "безответственно и зависит от узких политических интересов".



"Судьи не имеют права игнорировать Основные законы, а также попирать это правое правительство и его решения", - заявил Элиягу.