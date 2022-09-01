



В обмен на оружие: Северная Корея пошлет своих рабочих восстанавливать Донбасс

Западная пресса пишет о возможности сближения КНДР с Россией из-за ситуации вокруг Украины.The Wall Street Journal сообщает о том, что Пхеньян намерен направить в Л/ДНР своих рабочих.



При этом Россия, как утверждает издание, может предоставить КНДР продвинутые вооружения и оборудование, укрепить торговлю между двумя странами, а также использовать право вето в Совете Безопасности ООН для того, чтобы не допустить ужесточения санкций в отношении КНДР.



Wall Street Journal пишет: "Для Северной Кореи поддержка президента России Владимира Путина открывает дверь к уклонению от санкций, а также сотрудничеству в сфере секретных технологий"