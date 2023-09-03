



В обход юридического советника: возможный маневр Левина

Если юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара не изменит своей позиции, согласно которой министр юстиции Ярив Левин не имеет права не созывать комиссию по назначению судей, министр воспользуется частным адвокатом на предстоящих слушаниях в БАГАЦе.



Информацию об этом распространил портал ynet.



Ранее состоялся обмен гневными письмами между Левиным и юридическим советником по поводу полномочий и ответственности Бахарав-Миары представлять правительство в БАГАЦе. Между ними также продолжались переговоры по поводу представления позиции Левина, который не заинтересован в созыве комиссии по назначению судей до тех пор, пока не будут внесены изменения в закон о ее составе и методах работы. Петиция в Высший суд по этому вопросу будет рассмотрена в ближайший четверг, 7 сентября - и это будет первое из трех слушаний в "бурном сентябре" БАГАЦа.



Разногласия между ними касаются вопроса об использовании полномочий по созыву комитета. Бахарав-Миара считает, что это министра юстиции обязан немедленно созвать комиссию, особенно в связи с острой нехваткой судей. Левин, напротив, считает, что это полномочие исполнительной власти, и, по его мнению, министр может воспользоваться им тогда, когда сочтет нужным.



В окружении министра юстиции позицию юридического советника и заявили, что "Левин утверждает, что ни в какой момент он не угрожал ей увольнением. В своем письме Миара не дала объяснения различий в своем отношении к предыдущему правительству и нынешнему. Она выступает против каждого закона правительства. Министр Левин уже восемь месяцев ждет меморандум о законе, который он запросил по поводу начатой им правовой реформы. Почему же она не нашла хотя бы одного раздела реформы, который можно было бы продвинуть?"

