



В ОАЭ предлагают работу израильским врачам, желающим переехать из-за реформы

Официальные лица из Объединенных Арабских Эмиратов пытались побудить израильских врачей переехать в страну, поскольку некоторые медицинские работники обсуждают переезд за границу из-за судебной реформы.



Как пишет The Times of Israel со ссылкой на 12 канал, тысячи врачей присоединились к чат-группе в поисках совета о том, как переехать за границу, и некоторые из них начали получили выгодные предложения переехать в ОАЭ.



Предложения поступили из официальных источников в ОАЭ, а также Бахрейне, которые рассматривают беспорядки в Израиле и интерес к переезду за границу как благоприятную возможность.



Условия предложений из ОАЭ включают в себя заработную плату, в три раза превышающую стандартную в Израиле, возможности обучения для детей врачей и “золотую визу”, дающую право на долгосрочное проживание, и другие льготы, говорится в сообщении.



Израильские врачи, как сообщается, проявили большой интерес к предложениям.



Есть также группы врачей, которые обсуждают, как переехать в такие страны, как США, Португалия, Новая Зеландия и Канада.



Чат-группа в WhatsApp для врачей, ищущих совета по поводу переезда за границу, была открыта после того, как на прошлой неделе Кнессет принял закон об ограничении судебного надзора за правительством. В ней зарегистрировались не менее 3000 врачей.



