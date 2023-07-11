



В Нью-Йорке вылетевшим в Израиль дали протестное снаряжение

В Нью-Йорке активисты, выступающие против правовой реформы, снабдили путешественников, вылетающих в Израиль, протестным снаряжением.



По данным израильских СМИ, это произошло в ночь на 11 июля.



В частности, вылетающим в Израиль четырьмя разными рейсами вручили флаги, таблички, футболки и свистки, чтобы они по прибытии могли присоединиться к масштабной акции протеста в аэропорту Бен-Гурион.



"Они там говорят, что не пускают протестующих в аэропорт, а мы приготовили для них сюрприз. Если нас не пропустят через дверь, мы войдем через окно", - сказал один из организаторов протестов в США Шани Гранот-Лубатон