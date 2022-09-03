



В Нью-Йорке усилят патрулирование возле синагог

В Нью-Йорке усилят патрулирование улиц возле синагог из-за роста преступлений на почве антисемитизма.



Глава Департамента полиции Нью-Йорка Кичант Сьюэлл заявила, что в Вильямсбурге, районе Бруклина, где проживает большая еврейская община, будет усилено патрулирование улиц возле синагог.



"Из-за этих бессмысленных нападений мы организовали круглосуточное патрулирование синагог", – заявила Сьюэлл.



Стоит отметить, что согласно информации полиции Нью-Йорка, в июле 2022 года число преступлений на почве антисемитизма выросло на 114% по сравнению с 2021 годом.

