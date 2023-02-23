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В Нью-Йорке усилят охрану религиозных объектов в антисемитский “День ненависти”
23.02.2023 22:32 Наталья Богинская

В Нью-Йорке усилят охрану религиозных объектов в антисемитский “День ненависти”

Департамент полиции Нью-Йорка заявляет, что направляет дополнительные ресурсы в молитвенные дома после того, как группы ненависти сторонников превосходства белой расы объявили “национальный День ненависти” против евреев.

Полиция Нью-Йорка сообщает, что конкретных угроз выявлено не было, но тем не менее меры безопасности усилены из предосторожности.
Полиция Чикаго также выпустила предупреждение о “Дне ненависти”, запланированном на субботу.

Сторонники превосходства белой расы призвали последователей распространять антисемитские сообщения с помощью баннеров, наклеек, листовок и граффити, “чтобы разоблачить международную клику паразитических паразитов, которые сегодня наводняют нашу страну”.

“Сделайте так, чтобы ваши голоса были слышны громко и ясно, что единственный настоящий враг американского народа – это еврей”, – говорится в заявлении.

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