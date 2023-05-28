



В Нью-Йорке пройдут протесты против законодателей, продвигающих судебную реформу

Израильская группа протеста в Нью-Йорке объявляет о планах провести митинг против законодателей коалиции, которые на этой неделе приедут в город на ежегодный израильский парад.



Протестующие, входящие в сеть израильских активистов под названием UnXeptable, выступают против планов правительства по реформе судебной системы и проводят регулярные митинги в Нью-Йорке и его окрестностях.



Организаторы говорят, что они собрали информацию о 10 законодателях, которые посетят город для участия в ежегодном Параде Израиля, крупном ежегодном мероприятии, запланированном на следующее воскресенье. Главной фигурой протестующих является член Кнессета Симха Ротман, председатель Комитета по конституционному законодательству и правосудию и один из ключевых игроков коалиции, стремящейся изменить судебную систему.



"Это наша возможность сделать все, чтобы противостоять прибывшей сюда делегации лжи и ненависти, — говорится в заявлении организаторов. - "Наш посыл прост: тому, кто разрушает израильскую демократию, не следует ожидать спокойного отдыха в Нью-Йорке".



"Они приезжают, чтобы попытаться скрыть тот огромный ущерб, который это правительство наносит американо-израильским отношениям и еврейской общине в диаспоре, — говорится в заявлении. - Мы будем на каждой конференции, каждой встрече и каждом мероприятии, чтобы помешать им распространять свою ложь. Мы направим организациям и синагогам четкую ноту, что очень невыгодно приглашать тех, кто разрушает экономику, безопасность и будущее Израиля".



Демонстранты планируют серию акций протеста вне конференций, приемов и других мероприятий в Нью-Йорке и Нью-Джерси.



Основная акция протеста запланирована на следующее воскресенье в 14:00 перед конференцией в отеле Hilton в центре Манхэттена.



Протестующие из США ранее призвали организаторов израильского парада, Совет по связям с еврейской общиной и Федерацию UJA отозвать приглашение законодателей коалиции.

