



В Нью-Йорке пройдет выставка в поддержку ветеранов ЦАХАЛа

Выставка в поддержку ветеранов ЦАХАЛа, страдающих от посттравматического синдрома откроется в Нью-Йорке 17 ноября.



Каждая фотография на выставке ознаменовала определяющий момент в жизни ее героя.



Деловые женщины, многие руководители высшего звена и лидеры общественного мнения, решили изменить бедственное положение "прозрачных" ветеранов войны .



С помощью объектива камеры они надеются подтолкнуть к необходимым реформам и изменениям и добиться их интеграции в круг занятости.



Ицик Саидиан, который фотографировался для выставки вместе с Зивом Шилоном, был сфотографирован всего за несколько месяцев до того, как он поджег себя в знак протеста против отношения государства к жертвам этой борьбы, и в этой выставке он предстает в полный рост вместе с начальником Генерального штаба генерал-майором Авивом Кохави.



Яарит Шошан, владелица агентства социальной рекламы и организации SOS ISRAEL, стала инициатором выставки. Офер Янай, бизнесмен, председатель правления и владелец компании Nofer Energy, одним из первых был привлечен к поддержке проекта в Нью-Йорке и, конечно же, сфотографировался с ветеранами.



Среди сфотографированных: Арель Маргалит, Нир Баркат, Хами Перес, Офер Янай, Ассаф Замир, Гилад Эрдан, Ицхар Шай, Хаим Таиб, Эстер Барак Ландс, Шира Фаянс Бирнбаум, Тамар Барак, Шарон Адам, Авив Кохави и многие другие.



Офер Янай сказал: "Ветераны войны - лучшие строители израильского общества. Для меня большая честь быть партнером в этом важном почине. Мы должны повысить уровень информированности об этой сложной проблеме и начать движение к необходимой коррекции, оказанию должной поддержки и возвращению их к жизни, настолько счастливой и сбалансированной, насколько это возможно".





















