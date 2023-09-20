



В Нью-Йорке пройдет митинг в знак противодействия антиреформистам

Организаторы готовятся к крупной демонстрации в поддержку правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, которая состоится вечером 21 сентября в Нью-Йорке.



“Кто-то должен донести до людей, что мы, американские евреи, поддерживаем Израиль и его демократически избранное правительство”, – говорят они.



Митинг Stand With Israel пройдет с 18:00 до 20:00 возле отеля Regency, где остановился премьер-министр с супругой во время визита в США.

