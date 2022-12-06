



В новой военной миссии для Украины готовы участвовать 24 страны ЕС

24 страны Европейского союза предоставили свои предложения для участия в новой миссии по обучению украинских военных. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на сайте Европейской службы внешних дел.



"Обучение будет проходить в разных странах ЕС: 24 страны-члена выдвинули более 100 предложений по учебным модулям, которые сейчас рассматриваются на предмет их соответствия украинским потребностям", - написал Боррель.



По состоянию на 5 декабря 15 модулей продолжаются с участием 1125 украинских военнослужащих, а девять модулей уже завершены с участием 377 военнослужащих.



Напомним, что новая тренировочная миссия Европейского союза для военнослужащих Вооруженных сил Украины (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности.