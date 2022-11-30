



В Нижнем Тагиле заключенных отправят на Уралвагонзавод на производство танков

В Нижнем Тагиле осужденных, которым в качестве наказания назначены принудительные работы, отправят работать на «Уралвагонзавод». Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области.



Осужденные будут работать операторами станков, сверловщиками, токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками, электро­сварщиками, слес­арями и машинистами кран­а. Всего на завод будут направлены 250 человек.



Осужденные будут получать зарплаты, из которых от 4% до 20% удержат в пользу государства. Во ФСИН подчеркнули, что на завод попадут только те осужденные, которые не допускали нарушений и «встали на путь исправления и желают поскорее выйти на свободу».



Из-за войны рабочие «Уралвагонзавода» в последние месяцы начали работать сверхурочно: им назначают дополнительные смены по выходным, а в будние дни их работа может длиться на четыре часа больше.



«Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех». Это один из крупнейших в России разработчиков и производителей бронетанковой техники, а также грузового подвижного состава.