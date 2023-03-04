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В Нидерландах открыли 45 уголовных дел за обход антироссийских санкций
04.03.2023 18:50 Наталья Богинская

В Нидерландах открыли 45 уголовных дел за обход антироссийских санкций

Прокуратура Нидерландов открыла 45 уголовных производств против компаний и частных лиц, подозреваемых в обходе санкций против РФ. Об этом сообщает RTL News.

29 из этих расследований связаны с нарушениями правил импорта и экспорта, остальные касаются нарушений финансовых санкций. В рамках одного из расследований человека подозревают в экспорте микрочипов в РФ через Казахстан. 

Обход санкций наказывается тюремным заключением на срок до 6 лет.

В прошлом месяце Статистическое управление Нидерландов сообщило, что за последний год Нидерланды экспортировали в РФ гораздо меньше продукции, чем обычно. Полупроводники и микросхемы, которые находятся в санкционном списке, показали наибольшее снижение экспорта.

Тем не менее, как сообщает Bloomberg, ссылаясь на исследование NOS и Nieuwsuur, что многие микросхемы попадают в РФ через посредников – Турцию, ОАЭ, Казахстан и другие страны.

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