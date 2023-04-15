



В Нетании опасаются столкновений между сторонниками и противниками реформы

Вечером, 15 апреля, в Нетании пройдут демонстрации сторонников и противников правовой реформы.



По данным Ynet, полиция опасается возможных столкновений между сторонами.



Ожидается, что в акции в поддержку правительства будут участвовать министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир и члены "Ликуда". Организаторы акции , которая пройдет под девизом "Народ выбрал правовую реформу", призвали людей, проживающих в этом районе, прийти на мероприятие.



"Вопреки всякой логике, в Нетании одобряют безумный план — одну демонстрацию рядом с другой на одно и то же время. Есть все вероятности для насилия", - сообщил источник от противников правовой реформы.



Полиция призвала организаторов демонстрации против реформы переместиться на 500 метров к западу от того места, где они проводились изначально.

