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В Нетании атаковали протестовавших против Нетаниягу
30.10.2022 09:03 Аркадий Бочаровский

В Нетании атаковали протестовавших против Нетаниягу

Полиция 29 октября  арестовала трех жителей Нетании после драки между активистами на митинге против возвращения бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его сторонников.

Демонстранты, выступающие за Нетаниягу, угрожали и бросали разные предметы в тех, кто не поддерживает возможное возвращение лидера оппозиции к власти.
 



В заявлении полиции говорится, что задержана пара, предположительно участвовавшая в драке, а также демонстрант, подозреваемый в распылении газа, что спровоцировало насилие на митинге.

За последние несколько недель протестующие против Нетаниягу заняли  автомобильные мосты и центральные перекрестки по всей стране, чтобы выразить несогласие с возможным возвращением лидера “Ликуда” на пост премьер-министра.

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