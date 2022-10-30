В Нетании атаковали протестовавших против Нетаниягу
Полиция 29 октября арестовала трех жителей Нетании после драки между активистами на митинге против возвращения бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его сторонников.
Демонстранты, выступающие за Нетаниягу, угрожали и бросали разные предметы в тех, кто не поддерживает возможное возвращение лидера оппозиции к власти.
В заявлении полиции говорится, что задержана пара, предположительно участвовавшая в драке, а также демонстрант, подозреваемый в распылении газа, что спровоцировало насилие на митинге.
За последние несколько недель протестующие против Нетаниягу заняли автомобильные мосты и центральные перекрестки по всей стране, чтобы выразить несогласие с возможным возвращением лидера “Ликуда” на пост премьер-министра.