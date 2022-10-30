



В Нетании атаковали протестовавших против Нетаниягу

Полиция 29 октября арестовала трех жителей Нетании после драки между активистами на митинге против возвращения бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его сторонников.



Демонстранты, выступающие за Нетаниягу, угрожали и бросали разные предметы в тех, кто не поддерживает возможное возвращение лидера оппозиции к власти.



תקיפת מפגינים בנתניה על גשר האר"י: המפגינים דיווחו שלפנות ערב הגיע רכב לבן ממנו יצאו כמה צעירים, שקיללו, איימו, זרקו חפצים על המפגינים, שפכו מיץ על מפגינה, ריססו חומר כלשהו, שברו משקפיים למפגין, והיכו מפגינה מבוגרת שנפלה למדרכה.

המפגינים: המשטרה הגיעה רק אחרי חצי שעה.

וידאו👇🏼 pic.twitter.com/o4VRAE5JsB — Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב (@orlybarlev) October 29, 2022

В заявлении полиции говорится, что задержана пара, предположительно участвовавшая в драке, а также демонстрант, подозреваемый в распылении газа, что спровоцировало насилие на митинге.За последние несколько недель протестующие против Нетаниягу заняли автомобильные мосты и центральные перекрестки по всей стране, чтобы выразить несогласие с возможным возвращением лидера “Ликуда” на пост премьер-министра.