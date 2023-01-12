



В назначении Герасимова "нашли параллели" с назначением Георгия Жукова

Российская пропаганда пытается любыми средствами внедрить в мозги электората идею о том, что назначение начальника Генштаба В. Герасимова “командующим СВО” неким чудесным образом станет залогом победы над Украиной.



Генерал «Армагеддон» Суровикин больше не командующий группировкой сил в зоне СВО на Украине - и это, каким-то образом, тоже хорошо, уверяют поклонники МО РФ.



«Действующей армией России фактически командовал (и распоряжался военными ресурсами РФ) Герасимов. При этом был ещё и Суровикин со своим штабом и полномочиями. Теперь в руках Герасимова сконцентрированы фактически все ресурсы и рычаги управления российскими войсками на Украине», — пишет телеграм-канал «Политика страны».



Есть также версия о том, что назначение Герасимова — признак того, что готовится крупное наступление российских войск, для руководства которым начальник генерального штаба принял непосредственно на себя командование боевыми действиями армии РФ на Украине.



«Есть немало примеров в современной истории нашей страны. Ситуация на фронте в 1941 году потребовала отправки на наиболее опасные участки начальника Генштаба Георгия Жукова, который при необходимости командовал разными фронтами и добивался успеха в наступательных операциях. Все знали, коль приехал Жуков, значит, предстоит дело особой важности», — рассказал aif.ru бывший командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак.



Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич считает, что назначение Герасимова главным по СВО — очень хороший сигнал. По его словам, появляется высшая персональная ответственность руководства МО РФ в рамках проведения СВО и тех генеральных сражений, которые запланированы на зимний период.



«Назначение Герасимова повысит уровень взаимодействия. Генерал имеет огромный авторитет среди представителей органов власти и военных и силовых структур», — отметил военный эксперт.



