



В НАТО сделали еще одно заявление по поводу "обмена" территорий Украины

Все страны-члены НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и эта позиция неизменна. Об этом заявил официальный представитель Североатлантического Альянса в комментарии Суспільному.



По его словам, страны блока будут поддерживать Украину в военном противостоянии с РФ столько, сколько нужно. "Мы привержены достижению справедливого и длительного мира", - заявил источник.



Представитель Североатлантического союза подчеркнул, что необходимо будет разработать договоры безопасности для обеспечения того, что война не повторилась в будущем.



Напомним, 15 августа руководитель аппарата генсека Североатлантического альянса Стиан Енссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории, захваченные Российской Федерацией. Он рассказал, что уже продолжаются дискуссии о будущем статусе Украины в контексте Альянса после войны. В частности, раздаются опции с отказом Киева от части территории.



Такое заявление вызвало очень резкую реакцию со стороны Киева. МИД заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы - Украина территориями не торгуют. А сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России.