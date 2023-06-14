



В НАТО придумали новый формат для Украины: но есть большие вопросы

На июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе может появиться новый формат отношений - Совет Украина-НАТО. Однако в Киеве рассчитывают получить "дорожную карту" по вступлению, поэтому такую идею восприняли с осторожностью, пишет РБК-Украина.



В настоящее время стороны сотрудничают в рамках Комиссии Украина-НАТО. Этот орган был создан в 1997 году, и он является площадкой для консультаций по вопросам безопасности, которые представляют обоюдный интерес.



В Комиссии представлены все страны-участницы альянса и Украина. До 2017 года заседания проводились на регулярной основе на уровне послов, военных представителей, министров иностранных дел, министров обороны и начальников штабов. Под руководством Комиссии были созданы совместные рабочие группы с целью усилить сотрудничество по ряду направлений, в том числе в секторе обороны и безопасности.



Из-за позиции Венгрии, связанной с критикой языкового закона и закона об образовании, перерыв затянулся до 2023 года. Последнее заседание прошло в апреле, на нем стороны обсуждали военную поддержку Украины и перспективы членства в НАТО.



По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в Брюсселе удалось разблокировать базовый формат взаимодействия на политическом уровне, и следующее заседание может пройти именно на полях саммита в Вильнюсе 11-12 июля при участии президента Владимира Зеленского.



"Я сказал все, что Украина думает по поводу аргумента некоторых стран, что членство Украины "не на часі"… У нас был откровенный разговор, в буквальном смысле сказали все, что думаем. Теперь союзники должны обсудить между собой и наконец выйти на четкий результат, который будет достигнут на саммите в Вильнюсе. Мой месседж был таков: Вильнюс-2023 - это возможность исправить ошибки Бухареста в 2008 году", - добавил министр.



Что известно о Совете Украина-НАТО



Очевидно, не все западные партнеры разделяют идею ускоренного вступления Украины в альянс. Издание Euractiv еще в мае писало о том, что ей предложат повысить партнерский статус, в то время как "дорожная карта" с быстрыми шагами останется более отдаленной перспективой.



Речь идет о новом формате - Совет Украина-НАТО. Он должен продемонстрировать политическую поддержку воюющей страны и ее заявки на членство. По данным Euractiv, идея нашла широкую поддержку на Западе.



По словам двух дипломатов НАТО, это будет первый шаг в укреплении партнерства с тех пор, как Украина подала заявку. Согласно плану, в Совете наша страна будет полноправным участником переговоров, а не приглашенной стороной для дискуссий, как сейчас.



Это позволит инициировать встречи в любое время, а также откроет дверь для новых областей сотрудничества. Включая более широкий обмен разведывательными данными, совместные учения, инвестиции в оборонку и работу над оперативной совместимостью армий НАТО с Вооруженными силами Украины. Цель - приведение к евроатлантическим стандартам, что должно обеспечить плавный переход к членству в альянсе, когда для этого придет время.



Глава делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев уточняет, что Комиссия не будет существовать параллельно Совету, то есть новый орган придет ей на смену.