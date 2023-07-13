



В НАТО попросили Зеленского “остыть” после его обвинений Альянса в слабости

Лидеры стран НАТО во время ужина, проходившего в Вильнюсе вечером 11 июля, попросили президента Украины Владимира Зеленского “остыть” после того, как он назвал “абсурдным” нежелание предоставить Украине четкие сроки вступления в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.



По данным агентства, во время ужина лидеры стран НАТО предложили Зеленскому взглянуть на ситуацию в целом – Украине было обещано вероятное членство в Альянсе в будущем, а страны G7 заявили, что предоставят стране свои гарантии безопасности. К следующему дню, как пишет Bloomberg, “до Зеленского, похоже, дошел смысл сказанного”.



Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил утром 12 июля, что Украине “иногда нужно активнее выражать благодарность за помощь Запада”. В ответ Зеленский заявил, что власти Украины “всегда благодарны” и готовы “с утра просыпаться и благодарить министра”.



Перед приездом в Вильнюс Владимир Зеленский обвинял страны НАТО в “слабости” из-за неопределенности по членству Украины в Альянсе. Президент Украины назвал “беспрецедентным и абсурдным”, что страны НАТО не определили временные рамки для приглашения Украины в альянс.